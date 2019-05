Méga Hadratoul Jummah des Tidianes : Le stade Amadou Barry pour magnifier l’œuvre de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif.

Le stade Amadou Barry de Guédiawaye abrite la célébration du méga Hadratoul Jummah des Tidianes. Comme les années précédentes, elle se tient le dernier vendredi avant le démarrage du mois béni du Ramadan. Les jeunes de la Tidianiya très nombreux et tout de blanc vêtus ont pris d’assaut dès les premières heures de l’après midi, le stade Amadou Barry pour célébrer cette présente édition du « Khadratoul Jummah Populaire ». L’objectif de cette cérémonie grandiose étant de « prier » pour le Sénégal est une invite à l’union des cœurs et d'action à toutes les tarikha pour pouvoir atteindre l’objectif final qui est la soumission à Allah. « Le Khadratoul Jummah selon certains n’appartient à personne mais plutôt à Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Les jeunes sont appelés à instaurer « la paix et la discipline » tout en évitant le « mépris » de l’autre.