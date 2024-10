Meeting de l'Intercoalition à la Biscuiterie : Barth aux dakarois" le 17 novembre gnafal gnafal rekkk

Le maire de Dakar, tête de liste de la coalition Sam sa Kaddu, Barthélémy Dias, a demandé aux Dakarois de ne pas voter pour un « menteur ». « Les Dakarois doivent être capables de distinguer ceux qui disent la vérité et qui sont vertueux. » La politique doit se faire avec sincérité et avec des valeurs morales, fait savoir Barthélémy Dias qui demande aux électeurs d'accorder une victoire éclatante à l'intercoalition au soir du 17 novembre 2024. « Gnafal, Gnafal, ay bathie you ler nagne pour Samm sa Kaddu », martèle-t-il.