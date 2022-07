Meeting de Samm Suñu Reew à Louga / Pape Modou Fall fait redouter la cohabitation…

Après Diourbel et Mbacké, la coalition Samm Suñu Reew, sous la houlette de son coordinateur Pape Modou Fall, a déroulé un méga-meeting dans le Ndiambour, se frayant, désormais, une place de choix dans le dispositif de Benno Bokk Yaakar.



Une grande mobilisation réussie notamment par le truchement du mouvement IDÉAL de Alassane Bamba Samb, membre de la coalition.



Prenant la parole, le Directeur de l’Emploi, Pape Modou Fall, a préféré insister sur le danger que renfermerait la cohabitation si jamais l’opposition parvenait à avoir une majorité à l’Assemblée Nationale.



« La cohabitation est un danger réel à la sauvegarde de la stabilité du pays et à la protection de nos institutions des divergences partisanes. Les réalisations du Président Macky Sall sont concrètes et suffisantes pour que les Sénégalais se mobilisent unanimement pour voter massivement la liste Benno Bokk Yaakar »,t dira le chef de file de la Coalition Samm Suñ u Reew. Il ajoutera que « c'est une impératif de donner la majorité à la mouvance présidentielle pour permettre au Chef de l'État de dérouler le PSE pour un Sénégal Émergent ».