Meeting de Ndiaffate : Le HCCT Abdou Ndiaye valide et opte pour la décentralisation des grands rassemblements de la majorité présidentielle à Kaolack.

Le haut conseiller, par ailleurs maire de Keur Maba dit être en phase avec l'organisation du prochain meeting de la majorité présidentielle à Ndiaffate.

Selon le responsable politique de Benno Bokk Yakaar, il est important de penser désormais à la décentralisation de certains rassemblements de leur formation politique. Et l'idée de trouver les maires dans leurs communes respectives ne fait que renforcer leur légitimité au niveau de leurs bases affectives.

Selon Abdou Ndiaye, organiser un meeting à Ndiaffate, contrairement à certaines voix discordantes, est une façon de rendre hommage à Astou Ndiaye qui est maire dans sa commune, députée à l’Assemblée nationale et secrétaire élue et en plus qui s'est battue lors des législatives pour que la coalition Benno Bokk Yakaar puisse gagner dans le département de Kaolack.