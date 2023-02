Meeting à Pikine : La démonstration de force de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la banlieue

Le rassemblement de la majorité présidentielle a débuté à Pikine au grand terrain de SEFA. Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Keur Massar ont sonné la mobilisation avec des militants à perte de vue pour soutenir le président Macky Sall et les réalisations faites depuis 2012. Farba Ngom au micro devant les grands responsables de la banlieue s'est joint aux forces des militants républicains. Le Premier ministre Amadou Ba fait également partie des responsables venus en masse soutenir la coalition et son président, Macky Sall.

Voici quelques images de la mobilisation avec la prise de parole de chaque responsable politique de la mouvance présidentielle...