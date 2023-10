Meeting à Guédiawaye: les ‘’Linguères’’ de Abdou Khafor Touré réussissent le pari de la mobilisation

Le mouvement des ‘’Linguères’’ de Abdou Khafor Touré ont organisé, ce dimanche 22 octobre, un meeting de remerciements à l’endroit de ce dernier, directeur général de la Compagnie Générale Immobilière du Sahel (Cgis) par ailleurs responsable politique à Guédiawaye. L’événement tenu à Guédiawaye a vu la participation de tous les responsables départementaux de la Cojer et de hautes personnalités de l’APR notamment l’ancienne ministre de la jeunesse, Néné Fatoumata Tall et des délégations du maire de Wakhinane Nimzatt, Racine Talla, de Lat Diop et de l’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall. Les militants et sympathisants de l’APR et du responsable politique, Abdou Khafor Touré ont massivement répondu à l’appel pour un ‘’sargal’’ d’un fils de Guédiawaye. Le pari de la mobilisation a été réussi et l’occasion a été saisie par Abdou Khafor Touré pour appeler à l’union des forces de tous les responsables de la mouvance à Guédiawaye pour préparer les échéances du 25 février 2024. Abdou Khafor Touré a insisté sur l’unité et la solidarité entre responsables pour une conquête victorieuse de Guédiawaye.