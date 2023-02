Médina : Un maître coranique diffuse ses ébats sexuels avec sa copine pour se venger et écope deux ans de prison

Les faits sont têtus et Omar T. et ses co-prévenus ne diront pas le contraire. Ils ont fait circuler une vidéo d’ébats sexuels que le petit ami de la jeune dame avait enregistrés sur son portable et qu’il a partagés gracieusement avec quelques amis. Il résulte de l’économie des faits que le sieur Omar T. petit ami de la jeune dame a tout orchestré. Maître coranique de son état, le sieur Tall filmait ses ébats sexuels avec sa copine Aby Nd. Il avait soigneusement gardé les images et les vidéos sur son téléphone portable. Après la rupture de leur relation, il a partagé les vidéos avec Gnagna F. qui, à son tour, va partager les vidéos avec ses amis. Elle et sa bande avaient décidé d’en faire une large diffusion pour se venger de la plaignante. Quelque temps après, la partie civile a reçu un message d’Omar faisant état d’un complot qui se préparait contre elle. Quelques jours plus tard, la vidéo a commencé à circuler dans le quartier. Pour ce faire, les prévenus ont utilisé un autre téléphone portable. Pour faire diversion, Omar T. a appelé son ex-copine pour lui dire qu’il venait de recevoir des vidéos obscènes alors que l’enquête révèle qu’il est l’instigateur des vidéos. Grâce à la perspicacité des enquêteurs, les auteurs seront arrêtés dans les jours qui suivent. Les limiers vont perquisitionner le téléphone d'Omar T. et ils ont constaté que c’est un appareil truffé de vidéos pornographiques, un environnement exclusivement dédié à la sexualité.

À la barre, Cheikh T. F a contesté les faits. Interrogé en premier, il déclare que c’est la nommée Gnagna F. qui lui a envoyé la vidéo. « Ainsi, j’ai tenu à savoir si elle n’a pas diffusé la vidéo, mais elle m’a répondu par la négative », se dédouane-t-il. Pris comme le cerveau de cette affaire, Omar T., maître coranique de son état, a fait savoir qu’il sortait avec la partie civile Aby N. durant l’année 2021. Agé de 31 ans, le prévenu déclare avoir tout fait pour son ex-copine, mais cela n’a pas empêché la dame de le trahir. «Elle m’a ruiné en me dépouillant de toute ma fortune. Moi qui croyais qu'elle m'aimait », a déclaré le mis en cause qui reconnaît avoir agi sous le coup de la colère.

Quant à Adji C. K., elle a, sans ambages, reconnu avoir détenu les vidéos de la partie civile. A cet effet, elle rejette tout de même avoir partagé les vidéos. A son tour, Gnagna F., âgée de 32 ans, avoue avoir reçu les vidéos par le biais d’Omar. " Lorsque j'ai reçu les images, j'ai tout de suite appelé C. T. Fall pour lui en parler. Ce dernier m’a demandé de lui envoyer la vidéo. Par la suite, j’ai aussi envoyé la vidéo à Adji qui m'a demandé de ne pas utiliser mon numéro. C’est ainsi que j’ai utilisé un numéro Tigo", a confié Gnagna F. A l'en croire, elle et sa bande avaient décidé de faire une large diffusion de la vidéo.

Prenant la parole, la partie civile Aby Nd. a fait savoir que les mis en cause ont envoyé toute la vidéo aux membres de sa famille. « Je sortais avec Omar et au cours d’un appel vidéo, il avait des captures vidéos qu'il avait gardées. Il a aussi enregistré nos ébats. Parfois, il m’envoyait des vidéos en faisant un collage avec les chefs religieux Layenne. Après notre rupture, Omar a promis qu’il va tout faire pour ruiner ma vie. Il m’a appelé pour me dire qu’il a vu ma vidéo quelque part, mais il avait refusé de me donner le nom de l'individu qui détenait la vidéo », narre-t-elle. Poursuivant son argumentaire, la plaignante laisse entendre que quand elle a voulu porter plainte, Cheikh lui a conseillé de ne pas le faire, car l’affaire va prendre une autre tournure parce que les journalistes vont la publier.

L'avocat de la partie civile Me Bamar Diagne pense que c’est un dossier qui fait peur à plusieurs égards. "Des jeunes sont en train de souffrir. Ils sont en attente de jugement pour des faits similaires. Depuis 6 mois, ils peinent à être jugés. Je suis écœuré par ce dossier. Ce monsieur, qui se croit puissant, soutient que le dossier n’ira nulle part. Les choses sont tellement graves qu’on ne pouvait pas imaginer qu’ils bénéficieraient de liberté provisoire. Ils ne méritent pas cette liberté provisoire. Le mal a été déjà fait", a plaidé la robe noire qui réclame la somme de 150 millions de francs Cfa pour dommages et intérêts. Selon Me Diagne même un montant de 1 milliard de nos francs ne peut pas rétablir la dignité de sa cliente. A l'issue de sa plaidoirie, le conseil de la partie sollicite qu’un mandat de dépôt soit décerné à l’audience contre tous les mis en cause.

Lors de son réquisitoire, le représentant du ministère public a fait savoir à Omar Tall « tu ne mérites pas qu’on te confie des enfants pour que tu leur apprennes le coran. Quand on a retracé ton téléphone, on a vu que tu visites constamment des sites de rencontres pornographiques. Vous ne regrettez rien », lui a fait savoir le parquet. Selon le maître des poursuites, c'est des faits constamment établis dans leur matérialité et dans leur imputabilité. " Les faits sont également établis pour les autres prévenus, dont Cheikh T. F. qui est poursuivi pour détention d’images obscènes. Les images circulent au sein d’un quartier (Médina) », a souligné le parquet. Suffisant pour lui de déclarer coupable tous les comparants et requiert 6 mois de prison ferme contre Omar T. Et pour les autres, il demande qu'ils soient condamnés à 6 mois assortis du sursis.

Du côté de la défense, Me Abdoulaye Tall estime que ce dossier est un dossier simple et très ordinaire. Dans cette affaire, explique-t-il, tous les prévenus ont plaidé coupable. "Omar T. est loin d’être un modèle à suivre, mais il n’est pas à abattre. Mon client Omar T. peut bénéficier d’une peine assortie du sursis au même titre que les autres. Il a été placé en garde à vue. Il a bénéficié d’un retour de parquet. Et la vidéo qui se trouvait dans le téléphone de Cheikh a été restaurée au niveau de la cybercriminalité", a-t-il précisé. Pour son confrère Me Michel Mayécor Diouf, le prévenu Omar T. a fait son mea-culpa. A cet effet, il demande une application extrêmement bienveillante de la loi pénale.