Médina Gounass - Loi sur le plastique, remise de matériel, zéro déchet: les détails de l’audience du ministre de l’environnement avec le Khalife

Le ministre de l’environnement et du développement durable Abdou Karim Sall a effectué hier une visite de courtoisie dans la cité religieuse de Médina Gounass (Kolda) en prélude du « Dakaa » et pour lequel le ministre a remis du matériel de nettoiement. Le ministre a profité de l’occasion aussi pour solliciter des prières pour la réussite du programme zéro déchet et l’implication du marabout dans la sensibilisation pour la réussite de la nouvelle loi contre le plastique.

« Je rends grâce au tout puissant ALLAH qui m’a permis de revenir ici dans cette ville sainte de Médina Gounass pour les préparatifs d’un événement religieux international le « daaka ». C’est un événement religieux qui attire beaucoup de pèlerins du Sénégal, des pays limitrophes et des autres continents. Nous sommes venus faire notre ziarra pour demander au khalife de formuler des vœux et des prières pour le président de la république afin qu’il puisse terminer son mandat dans d’excellentes conditions, afin de pouvoir réaliser son ambitieux programme le PSE » a dit le MEDD.

Le ministre a également sollicité des prières pour que le Sénégal et le monde entier soient épargnés par le coronavirus. Alors qu’il doit tenir un CRD spécial de partage des dispositions de la nouvelle loi portant sur les produits plastiques aujourd’hui à Tambacounda, le ministre a profité de son passage à Médina Gounass pour solliciter la bénédiction du Khalife quant à l’application de cette nouvelle loi.

« Je pense que le khalife nous a prêté une oreille attentive et a bien compris la problématique des déchets plastiques » s’est réjoui le ministre à sa sortie.

Pour sa part le khalife a exposé au ministre de l’environnement le problème lancinant du ravitaillement en eau durant le « Dakaa ».

Le matériel de nettoiement offert par le ministère de l’environnement est composé de brouettes, de râteaux, de pelles ou encore de balais.