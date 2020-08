Médina Baye : Un fils de Imam Assane Cissé exhorte l'État à participer au relèvement du plateau technique de la structure médico-sociale de son père.

Cette structure médico-sociale (clinique) est nichée au cœur de la cité religieuse de Cheikh Al Islam (Baye Niass). Créée par le grand frère de l'actuel imam de la grande mosquée de cette cité, Imam Assane Cissé, la structure hospitalière est aujourd'hui confrontée à de nombreux manquements tels un pédiatre, une ambulance, un scanner, une IRM etc.



C'est la raison pour laquelle, un des fils du défunt guide religieux, Mouhamed Allahoudine Cissé, à l'occasion d'une cérémonie de remise d'une échographie offerte par le fils aîné de l'imam Assane Cissé, a invité l'État à jouer davantage sa partition afin que le plateau technique de cette clinique soit relevé au bénéfice de la population de Médina Baye et celle des localités environnantes.



Le médecin chef de la clinique Shifa Al Asqam, le Dr Moussa Cissé et son responsable, le Dr Ibrahima Diop, ont aussi abondé dans le même sens en insistant sur l'importance de cette structure médico-sociale qui est unique dans son genre à Médina Baye...