Médina Baye / Collision entre le convoi de Yewwi Askan Wi et celui de Benno Bokk Yakaar : Plusieurs blessés enregistrés.

Au moment où ces lignes sont écrites, des affrontements viennent d'éclater entre des éléments du convoi de Yewwi Askan Wi et ceux de Bby dont la Cojer et le Krem.



Tout serait parti d'une collision entre les deux convois dans la cité religieuse de Médina Baye.



Plusieurs blessés ont été enregistrés des deux côtés. Le matériel de sonorisation de Benno a été également complètement vandalisé.



Dans le cadre de leur caravane nationale, Ousmane Sonko et les autres leaders de Yewwi Askan Wi sont actuellement en tournée dans la commune de Kaolack.



Nous y reviendrons...