Médias : Aliou Diouf du quotidien Le Soleil élu président de l'Association Nationale des Chroniqueurs Judiciaires

L'Association Nationale des Chroniqueurs Judiciaires (ANCJ) a élu ce samedi 01 juin son nouveau président lors de son assemblée générale tenue à la maison de la presse Babacar Touré. Il s'agit de Aliou Diouf journaliste du quotidien national "Le Soleil" qui remplace Makhaly Ndiack Ndoye du quotidien L'Observateur.

Lors de son discours, le nouveau Président a remercié ses nouveaux collaborateurs qui l'ont promu à l'unanimité à la tête de l’association nationale des chroniqueurs judiciaires du Sénégal. "Je vous remercie très sincèrement et très chaleureusement de cette confiance. Nous mesurons à sa juste valeur l’honneur, mais également la responsabilité qui nous incombe pour l’avenir de cette association. La mission que vous venez de me confier est de succéder à Makhaly, oui, j’ai bien dit succéder et non pas remplacer. Qui, il faut le dire, a toujours travaillé pour l’existence de cette structure. Je voudrais d’ailleurs lui présenter toutes mes félicitations pour son engagement et pour tout ce qu’il a pu faire pour l’Ancj", a-t-il déclaré.

Il ajoute : "Nous allons ensemble poursuivre le travail. Cette nouvelle équipe, composée de chroniqueurs judiciaires engagés, professionnels et dégourdis, se donnera corps et âme pour faire rayonner davantage cette association".

Toutefois, il laisse entendre que la mission première sera de travailler à rendre plus dynamique l’Ancj afin qu’elle puisse occuper sa place dans le paysage médiatique sénégalais, mais également de trouver des partenariats viables et durables pour la formation de nos membres. "La formation nous tient à cœur parce que, même si nous ne sommes pas des juristes, nous devons, en tant que chroniqueurs judiciaires, disposer de solides connaissances en droit. Lesquelles nous permettront de mieux comprendre les procédures judiciaires, les termes juridiques et les enjeux des affaires en cours", a conclu Aliou Diouf.