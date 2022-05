Me augustin Senghor sur le « Trophy Tour » : « Faire en sorte que les populations s’approprient ce qui leur revient de droit, c’est-à-dire notre premier trophée continental »

Une tournée de présentation du trophée de la CAN dans les régions est prévue prochainement. Le président de la Fédération sénégalaise de football a salué cette initiative, une « volonté du Chef de l’État de permettre à l’ensemble du peuple sénégalais de voir de près ce premier trophée continental remporté par notre pays. »



Et de préciser : « C’est le manko wutti ndamli qui continue toujours. Il faut aujourd’hui féliciter, remercier le Chef de l’État qui a pris cette décision en conseil des ministres ». Me Augustin Senghor assure que le ministère et la fédération essaieront « de donner corps à cette volonté de faire en sorte que les populations s’approprient ce qui leur revient de droit : notre premier trophée continental ».



Selon le président de la FSF, on doit se féliciter du fait que les Lions, l’encadrement et l’ensemble des dirigeants du football ont su fédérer les sénégalais autour de l’essentiel. « Avoir dans notre pays ce trophée nous a permis d’être à l’unisson, de pousser à l’union des cœurs, d’oublier les difficultés de la vie. Et cela a créé un espoir très fort (…) Et, en voyant ce trophée de très près, cela ne peut être que bénéfique pour l’économie du pays, pour notre société », a déclaré le patron du football sénégalais dans trophytour.sn.



« Après le slogan Manko wutti ndamli, le prochain sera probablement Manko wutti yénéni ndam. Nous avons montré qu’impossible n’est pas sénégalais. Nous pouvons relever d’autres défis et il ne faudrait pas s’en arrêter là », a-t-il ajouté.