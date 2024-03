Me Sidiki Kaba : « Les bulletins à l’effigie du 25 février et tout le matériel sont déjà sur place »

A l’occasion de la passation de service au ministère de l’Interieur, Me Sidiki Kaba a tenu à rassurer la classe politique. Selon le ministre sortant, tout le matériel électoral est acheminé à l’intérieur comme à l’étranger.



"Tout le matériel électoral est bien en place. Les bulletins qui portent la date du 25 février sont déjà en place. L’organisation pratique des élections est déjà faite. Nous aurons des élections transparentes, dans le calme " promet l'actuel PM.



" Au Sénégal, on pourra avoir une période électorale péremptoire si tout se passe dans les règles de l’art » rassure Me Sidiki Kaba.



Toutefois, il précise que les 19 candidats auront la protection de la police. Chacun aura deux éléments de la Bip sous sa protection durant toute la campagne électorale