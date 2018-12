Me Ousmane Ngom : « Je ne suis pas sûr que Karim Wade sera arrêté dès sa descente de l’avion »

Annoncé au Sénégal dans les prochains jours, Karim Wade risque d’être cueilli à sa descente d’avion. Une éventualité qui ne convainc pas trop l’avocat Me Ousmane Ngom. En conférence de presse ce dimanche 09 décembre à son siège sis sur la VDN, le président du mouvement Libéral Ca Kanam est convaincu que les choses se passeront dans les règles de l’art. Autrement dit, l’ancien ministre de l’Intérieur veut croire que son ancien collègue ne sera pas cueilli dès qu’il posera le pied sur le tarmac de l’aéroport de Diass. Me Ngom espère que toutes les procédures préalables seront menées et que si une arrestation devait intervenir, elle ne le sera qu’en ultime position.