Me Moussa Sarr : " J'ai versé la vidéo de la torture de Pape Abdoulaye Touré dans le dossier"

Sur le plateau de la matinale de la TFM, Me Moussa Sarr avocat de l'étudiant libéré, Pape Abdoulaye Touré, a fait une révélation fracassante. Sans porter de gants, le conseiller du membre de FRAPP a dénoncé les conditions de traitement de son client par les forces de défense et de sécurité (FDS).



" Le seul cas de torture auquel j'ai assisté, c'est celui de mon client Pape Abdoulaye Touré. J'ai versé la vidéo de la torture dans le dossier. Le juge d'Instruction et le Procureur le savent" révèle l'avocat qui s'exprimait sur la question des libérations tout azimuts de détenus et les cas de bavure et torture qui font l'actualité depuis plusieurs mois.



Dans un autre registre, il fait savoir le constat qu'il a fait dans les commissariats et les brigades de gendarmerie. " Hormis le cas Pape Abdoulaye Touré, je n'ai pas vu un autre cas de torture. Mais j'ai vu des citoyens aux commissariats et des brigades de gendarmerie avec des blessures, des fractures. Je ne peux point parler de torture" conclut l'avocat.