Me El Hadj Oumar Youm tance deux députés français : « vous étalez à la face du monde votre totale ignorance des réalités politiques du Sénégal sur un fond de mépris clivant »

Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar (BBY) a sèchement répondu aux députés français André Chassaigne et Jean Paul Lecoq. Dans sa réponse frontale, Oumar Youm se déchaine sur ces collègues français. « Votre lettre du 17 mars 2023, adressée à Madame Catherine Colonna, la Ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères donc au Gouvernement de la République française, révèle malheureusement, encore une fois, la difficulté d'une certaine partie de la classe politique française à se départir du transcendantal colonial ».



Le texte parcouru à Dakaractu, révèle que Me El Hadj Oumar Youm, sans langue de bois, regrette : « vous étalez à la face du monde votre totale ignorance des réalités politiques du Sénégal sur un fond de mépris clivant qui fait, ce qui est inadmissible, la promotion des mouvements facétieux et factieux dont l'objectif irréfutable est de mettre à terre notre système institutionnel et démocratique », dit-il.



Dans sa logique de réponse salée aux députés franciliens, il peste que n'eut-été le caractère escamoteur de votre message, pernicieusement fuité pour lui donner une dimension internationale, les contre-vérités y contenues, le mépris manifesté à l'égard de la crédibilité de nos institutions ainsi que la désinvolture affichée à l'égard de notre souveraineté en tant que peuple libre ayant toujours hissé, par des mécanismes internes performants, notre démocratie au rang des grandes, votre écrit captieux n'aurait suscité aucune réaction de notre part sauf à demander son classement au musée des bêtisiers de certains acteurs politiques indigne d'un héritage riche de ses brillants leaders dont le plus contemporain Georges Marchais.



Par contre, Me Youm a donné trois points majeurs selon lui qui désapprouve cette lettre de dénonciation calomnieuse de ces députés. « Pays souverain, le Sénégal modèle de démocratie s'est doté, très tôt, d'institutions indépendantes, animées par des femmes et des hommes de qualité dont l'expertise et la rigueur sont saluées partout ; II n'y a aucun problème entre le Président Macky Sall et l'opposition sénégalaise ; Il est curieux que des députés, censés représenter le peuple, soumis à l'obligation de vérité mais surtout de réserve concernant les affaires intérieures d'un pays étranger se soient réduits à être de simples colporteurs de rumeurs », conclut l’avocat.