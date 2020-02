Me El Hadj Amadou Sall : « Pourquoi j'ai décidé de défendre Guy Marius Sagna. Trois raisons pour lesquelles il doit être libéré »

Me El Hadj Amadou Sall a décidé de défendre Guy Marius Sagna face aux accusations de rébellion, provocation à un attroupement et participation à une manifestation interdite. L’avocat spécialisé dans le contentieux pénal, vient de s'installer dans le dossier, après que le Front de résistance nationale (Frn) lui a fait la demande.



Le conseil explique pourquoi il a accepté de défendre le leader de «Frapp France-dégage». « Le Frn à travers un communiqué m’avait demandé de me constituer pour le compte de Guy Marius Sagna. J’ai accepté de me constituer, parce que la place de Guy Marius Sagna n’est pas en prison », estime l’ancien ministre de la Justice.



Me Sall a déposé mercredi une demande de remise en liberté. « J’ai saisi le Doyen des juges pour qu'il soit libéré. J'ai déposé une demande de liberté provisoire. Il présente des garanties de représentation en justice pour s'en acquitter et il est régulièrement domicilié. Sa détention n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Ce sont là des raisons pour lesquelles il doit être libéré », plaide l’avocat.



Le conseil, qui s’était déjà illustré dans l’affaire Khalifa Sall, est favorable à la fin des poursuites. Il espère que la décision du juge d’instruction va aboutir à la libération de l’activiste.