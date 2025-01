Me Doudou Ndoye, avocat de Farba Ngom: « Que les gens arrêtent de spéculer… même nous ses avocats, ignorons ce qui se passe »

En conférence de presse cet après midi, le pool d’avocats du député Farba Ngom avec à sa tête Me Doudou Ndoye a invité à la prudence et la retenue face au dossier dans lequel son client est cité. Dans cette affaire de 125 milliards qui a été enclenchée par le Parquet Judiciaire Financier (PJF), l’avocat invite principalement « les détracteurs » du responsable politique de l’Apr à ne pas s’aventurer dans des « spéculations ». « Que les sénégalais arrêtent de dire des choses qu’ils ignorent. Nous, avocats de Farba Ngom, ignorons même ce qui se passe. Même le principal concerné n’a jamais reçu quelque chose qu’on lui reproche dans cette affaire. Mais chacun se fait savant dans tout. C’est déjà condamner les gens sans aucune preuve », regrette la robe noire qui était avec un autre confrère, Me Baboucar Cissé.