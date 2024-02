Me Ciré Clédor Ly : « Comment le Président Macky Sall peut sortir par la grande porte ? »

L’avocat Me Ciré Clédor Ly sans ambages met le président de la République dos au mur. L’un des avocats des opposants incarcérés n’a pas attendu l’entretien du président de la République accordé à des médias nationaux. Dans une tribune où il donne son avis, Me Ly demande au Chef de l’Etat de siffler la fin de la récréation pour convoquer le collège électoral.







« Il est l'heure H de sonner la fin de la récréation, fixer une date délimitée dans un périmètre par le Conseil Constitutionnel, soulager l'opinion nationale et internationale, et enfin sortir par la grande porte » conseille-t-il au Chef de l’exécutif que toute une nation attend pour la tenue du scrutin.







A l’en croire, le prix fort et équitable à payer pour la paix, la stabilité, l’apaisement des cœurs et des esprits est à portée de main, mais la volonté politique semble encore faire défaut et le président de la République pourrait être le grand perdant s’il manque de discernement et rate son dernier virage du discours attendu des sénégalais.