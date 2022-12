Me Bamba Cissé, avocat de Ousmane Sonko : "Ils ont perdu la bataille de la confrontation et ils le savent".

Au sortir de la confrontation entre Adji Sarr et Ousmane Sonko, l'avocat du leader de Pastef, Me Bamba Cissé, est revenu sur ce qui s'est réellement passé. Interrogé par nos confrères sur la version des conseillers de la plaignante, il déclare ceci : "... La fille n'a pas voulu s'exprimer, elle s'est retranchée dans un silence qui nous a surpris. On pensait qu'elle serait d'attaque avec des preuves "vidéo" dont elle disait qu'elle avait à disposition et qu'elle remettrait au juge. Ce silence de Adji Sarr nous a étonnés. Ils ont perdu la bataille de la confrontation et ils le savent".

Concernant la posture de Ousmane Sonko lors de ce face-à-face, Me Cissé de mettre les points sur les "i". "Sonko est très cohérent dans sa ligne de défense. Il n'a pas voulu répondre aux questions des avocats parce qu'il leur a expliqué la raison. Je ne veux pas entrer dans le fond mais cette raison, Adji Sarr ne vous le dira pas, ses excellents avocats ne vous le diront pas . Pour ce qui concerne le procureur, il l'a dit en conférence de presse, il le considère comme un membre clef du complot qu'il proclame depuis le début. Sonko a répondu à toutes les questions du juge et il a été très cohérent. Adji Sarr elle, n'a fourni aucune explication. La plaignante n'a pas été cohérente, elle n'a donné aucune explication par rapport à la centaine de questions qui lui ont été posées. Hier, elle a fait une interview pour dire qu'elle n'attendait que la confrontation pour déposer sur la table du juge la preuve de l'existence d'un viol qui a été commis à son préjudice, mais on a constaté que cette fille n'a pu apporter aucune preuve, elle s'est plutôt barricadée dans un silence..."

Parlant des PV qui auraient disparu entre temps, l'avocat de marteler. "Aucun Pv n'a disparu. C'étaient des dommages techniques car la machine est tombée en panne. Mais on a pu retrouver tous les éléments..."