Me Baboucar Cissé avocat de Sitor Ndour : " Je suis partiellement satisfait, mais..."

Accusé de viol, Monsieur Sitor Ndour a été finalement acquitté au bénéfice du doute.



Son avocat Me Baboucar Cissé, qui a réagi au micro de Dakaractu, laisse entendre que c'est un verdict auquel il s'attendait, mais qu'il souhaitait un acquittement pur et simple parce que simplement, les faits pour lesquels Sitor Ndour avait été attrait devant la chambre criminelle n'étaient pas avérés. " Il n y a aucune infraction de viol. C'est une histoire montée de toute pièce par la supposée victime. Les éléments scientifiques ont démontré qu'il n'y a pas eu de viol. Il n y a pas eu d'éjaculation ni de sperme dans la partie intime de la supposée victime. Comment peut-on parler de viol ? ", souligne la robe noire.



Il argumente qu'il n'est pas possible de violer une fille par le regard. C'est la raison pour laquelle il estime que c'est une décision qui le relaxe au bénéfice du doute, mais c'est une décision qui est satisfactoire pour Monsieur Sitor Ndour qui va enfin retrouver ses activités et sa famille.



Par ailleurs, Me Cissé soutient que c'est pourquoi, il est partiellement satisfait, mais pas totalement.