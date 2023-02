Me Baboucar Cissé : "Ousmane Sonko a bel et bien reçu sa convocation et le dossier a été retenu".

Le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang est déterminé à poursuivre cette affaire jusqu'au bout. Présent depuis 8 heures dans la salle du Tribunal Correctionnel de Dakar, le ministre du Tourisme veut se faire justice pour laver son honneur suite aux accusations du maire de Ziguinchor Ousmane Sonko. Ce dernier avait révélé que Mame Mbaye Niang, à l’époque où il était au ministère de la Jeunesse, avait été mis en cause dans le détournement de 29 milliards au Prodac, par un rapport de l’Inspection générale d’Etat.



Son avocat Me Baboucar Cissé dans un entretien qu'il a accordé à Dakaractu a fait savoir que le dossier a été retenu. Ainsi, il a également révélé que le leader du Pastef a bel et bien reçu sa convocation. "Il a porté des accusations aussi graves sur notre client. Nous l'attendons pour qu'il apporte ces preuves. Son absence ne peut pas empêcher le tribunal de trancher. Ces avocats sont à l'intérieur de la salle et ils ne se sont pas constitués", a-t-il laissé entendre.