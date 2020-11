Me Babacar Ndiaye (Président FSBB) : « L’objectif assigné à Boniface c’est de se qualifier et gagner l’Afrobasket 2021 »

Invité de l'émission Sport 2s sur la 2sTv, le président de la fédération de football, Me Babacar Ndiaye est revenu à l’occasion d’un entretien, sur les missions assignées au sélectionneur de la sélection masculine de Basket, Boniface Ndong. Et parmi ces missions figure en bonne place une qualification au prochain Afrobasket qu’il faudra aussi remporter, a fait comprendre le président de la FSBB.







Alors que les Lions s’apprêtent à entrer en lice dans le tournoi qualificatif de Kigali, Me Ndiaye de souligner que : « L’objectif c’est de se qualifier, je pense qu’il ne faut pas se voiler la face. La qualification à l'Afrobasket, je pense que c’est quelque chose de normal pour l’équipe du Sénégal… Nous sommes dans l’une des poules les plus difficiles de ces éliminatoires avec l’Angola, le Mozambique et le Kenya. Même s' il y aura trois équipes qui vont se qualifier… L’objectif c’est d’avoir le maximum de points à Kigali. Maintenant il y’aura une fenêtre retour au mois de février… »







Logé dans le groupe B, le Sénégal démarre son tournoi ce mercredi 25 novembre, contre le Kenya à 15h00 avant d’affronter le Mozambique le lendemain à 18h00. Le dernier match opposera les Lions à la redoutable équipe angolaise à partir de 18h00.



Classé troisième lors de l’Afrobasket 2017, le Sénégal a du mal à se faire un palmarès digne de ses talents avec seulement cinq titres gagnés.







D’ailleurs Babacar Ndiaye insistera longuement sur ce fait précis : « Je pense qu’il faudra rappeler l’histoire, on n’a jamais dominé le basketball masculin en Afrique. Nous avons été champions d’Afrique à cinq reprises, en un peu plus de 50 ans d’indépendance. Et, même les victoires ont été acquises pendant les années 80, la seule victoire obtenue après les années 1990, c’est celle acquise en 1997. Avant 1997, la dernière victoire de l’équipe remonte à 1981, on est resté 16 ans avant de reconquérir le titre. Donc il ne faut pas que les gens pensent qu’on a dominé le basket masculin comme chez les filles avec 12 titres… »







La feuille de route est toute tracée pour le coach Boniface et ses Lions qui démarrent leur périple vers Kigali 2021…