Me Assane Dioma Ndiaye : « L’affaire Guy Marius Sagna cristallise la violation des droits fondamentaux des citoyens »

Le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme (Lsdh) a pointé, mercredi en conférence de presse, un divorce entre les autorités et les sénégalais, qui ont le droit de manifester. Me Assane Dioma Ndiaye a décidé de porter le combat pour la libération de Guy Marius Sagna devant la Cour de justice de la Cedeao et devant le groupe de Travail des Nations Unies. Il a appelé au respect des engagements internationaux en matière de liberté d’expression, demandant à l’Etat de faire en sorte que la liberté de rassemblement pacifique soit respectée. Le procureur de la République est vertement critiqué par le défenseur des droits humains, qui dénonce « son intervention douteuse » dans l’affaire Guy Marius Sagna.