Me Amadou Sall : « Cette plateforme est une interface d’échanges entre Karim et ses sympathisants »

La plateforme PRESIDENT2019.COM, pour soutenir la candidature de Karim Wade a été lancée ce dimanche. Elle permettra aux militants et sympathisants d’être en interaction avec le candidat du PDS. C’est du moins ce qu’a affirmé Me Amadou Sall lors du lancement. Poursuivant, il soutient que Me Abdoulaye Wade, l’ancien président, est actuellement à Doha pour entraîner son candidat pour les élections de Février prochain.