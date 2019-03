Me Aïssata Tall Sall : "L'originalité de l'appel du président de la République, c'est de rechercher l'expertise de ses prédécesseurs"

Réélu à la tête du Sénégal pour un mandat de cinq ans, Macky Sall a fait un appel à la paix, à l'occasion d'un discours tenu à la salle des banquets du palais de la République, ce mardi 05 mars. Le chef de l'État a non seulement appelé les opposants à la table de négociations, mais il veut aussi mettre à contribution l'expertise et l'expérience de ses prédécesseurs qu'il a nommément cités pour remettre le Sénégal sur les rails du dialogue. Une initiative saluée à sa juste valeur par Me Aïssata Tall Sall qui invite les destinataires de cet appel à répondre favorablement.