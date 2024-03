Mbousnakh: Après avoir voté massivement pour le président Diomaye, les populations attendent des réponses face aux maux qui gangrènent leur localité

La localité de Mbousnakh( conglomérat de villages) est nichée entre trois communes c'est-à-dire Tassette, Notto et Ngoundiane. Ici, les populations ont permis à la coalition Diamoye Président de gagner largement le scrutin dans cette zone à travers l'alliance entre le mouvement " CII LA BOKK/KAM FOGOUM", Pastef, les Guéllewars etc.

Ce dimanche, les membres du mouvement " Cii la Bokk" ont fait face à la presse pour exprimer leur sentiment de gratitude à la population mais également évoqué les préoccupations des habitants de cette zone.

" En vérité, nos localités traversent des situations extrêmement difficiles notamment l'approvisionnement correcte en eau, une problématique liée à la faible pression du réseau hydraulique et la cherté des factures interpellant directement la gestion calamiteuse de la SEOH. Dans le volet éducatif, il urge d'ériger un lycée à Mbousnakh, dès la prochaine rentrée scolaire, vu que le taux de réussite de nos élèves au BFFEM, est assez élevé, ce qui fait conséquemment qu'un bon nombre de nos élèves soient actuellement confrontés à des problèmes de logements et d'accueil au niveau du Lycée de Ngoundiane", a déclaré le président de cette structure, Aliou Tine, par ailleurs membre de la coalition "Diomaye Président".

" En ce qui concerne le réseau téléphonique défectueux, devant un impératif d'installer des antennes d'orange, Free et Expresso en vue d'améliorer la qualité du réseau. Par ailleurs, nous exhortons vivement les autorités compétentes à étendre le réseau électrique dans les différents hameaux de Mbousnakh, dans tous les villages des communes de Tassette, Notto etc. Nous demandons, le plus tôt possible l'érection d'un centre de santé de proximité à Tassette et d'un poste de santé à Thiénaba Khabane, pour abréger les souffrances des populations", a-t-il ajouté.

Selon lui toujours, " Nous exprimons la nécessité d'un nouveau cadrage administratif et la soumettons aux autorités compétentes pour étude, avec la création d'une quatrième grappe administrative et économique issues des communes de Notto-Tassette et Ndiaganiao pour rendre plus viables ces communes. Au sujet du foncier, nous voulions dénoncer énergiquement les spoliations nébuleuses de nos terres par des promoteurs véreux".