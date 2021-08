Mbour : Saliou Samb et des acteurs politiques locaux au chevet des victimes des inondations.

Ayant perdu le sommeil à cause des eaux pluviales qui avaient fini d’envahir leurs domiciles et les rues menant vers chez elles, les populations sinistrées ont reçu l’aide de quelques autorités politiques. Il s’agit des responsables de la grande majorité de Benno Bokk Yakaar de la commune de Mbour, avec comme chef de file, Saliou Samb.



Réunis, selon lui, au niveau du Marché Ousmane Thioune de Mbour pour une activité de solidarité au profit des populations qui vivent des moments difficiles avec les inondations, ses camarades et lui ont mobilisé 10 millions de nos francs. Une enveloppe mise sur la table ‘’en soutien, aussi, aux actions du gouvernement dans l’ensemble du territoire’’, a dit le président du Conseil départemental de Mbour. ‘’Nous avons essayé d’acter nos actions dans la solidarité. Notre solidarité pour montrer à la population de Mbour que la famille du président Macky Sall est sensible à la situation. Et que si l’on arrive à mutualiser nos moyens, on arrivera à faire des choses qui aurons plus d’impact au niveau de la population’’, a-t-il confié.



Parlant de la nature de l’action de solidarité qu’ils ont initiée au profit des populations impactées par les inondations, Saliou Samb a relevé que leur intervention s’articule à deux niveaux. ‘’C’est d’abord technique puis sociale. Nous avons mis en place, avec l’appui de la direction des inondations, 3 camions hydro-cureurs pour essayer de pomper les eaux stagnantes et de les reverser dans les canalisations. Nous avons aussi à notre disposition 5 motopompes dont 4 offerts par le directeur du cabinet du président de la République."



Relativement au dit comité de veille installé, il ‘’aura pour mission d’évacuer les eaux de pluie en urgence des maisons vers la rue’’, a confié M. Samb qui signale également qu’une tractopelle a été mobilisée et qu’elle va permettre de creuser des sillons permettant l’évacuation des eaux de pluie.



Pour la Direction de la prévention de gestion des inondations, son représentant Moustapha Ndiaye a révélé que 15 camions hydro-cureurs seront mobilisés pour le département de Mbour pour 5 jours. La direction générale a tout pris en charge’’.



Le sieur Samb qui a fait une déclaration sur les lieux où un camion hydro-cureur était en train d’aspirer l’eau des pluies stagnante dans les rues environnantes dudit Marché, a indiqué qu’un ciblage avait été fait. ‘’Tous les points chauds, du département où il y a toujours des inondations tels que Zone Sonatel, Thiocé Est, Darou Salam, Golf, Marché Tilène, les environs de l’hôpital, accueilleront les camions hydro-cureurs. On va d’abord dans les coins chauds, les points stratégiques pour essayer d’enlever le maximum d’eaux pluviales’’, dira-t-il.