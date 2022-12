Mbour : Le tueur Aly Kouyaté soulève l'ire des populations.

La capitale de la Petite côte a été le théâtre d'affrontements entre forces de l'ordre et populations. La cause principale reste le jeune Guinéen, Aly Kouyaté, qui a tué 02 personnes et blessé plusieurs au marché central de Mbour... Des milliers de jeunes ont voulu coûte que coûte se venger de ce dernier en décidant de lui vouloir ôter la vie.

Face au refus des forces de l'ordre devant la réalisation de leur souhait, une confrontation va s'installer ... Ces jeunes vont prendre d'assaut le commissariat central pour déloger le tueur.

Dakaractu Mbour vous propose un résumé de ces confrontations dans une vidéo avec des témoignages...