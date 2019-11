Mbour : Le Préfet très remonté contre certains fonctionnaires de l'Etat

Le préfet de Mbour, Saer Ndao, ne badine pas avec les institutions. Cela est apparu lors de l'ouverture d'un atelier sur le PROGEB qui avait comme thème : « Intégrer l'urgence climatique et les objectifs de développement durable dans les projets et politiques de développement ».

Le préfet de Mbour, Saer Ndao a remonté les bretelles à certains fonctionnaires qui étaient dans la salle. Saer Ndao a piqué une colère noire en constatant que lorsque le ministre Omar Gueye et le maire de Guédiawaye, Alioune Sall, entraient dans la salle certains de ces fonctionnaires ne se sont pas levés. Suffisant pour ladite autorité territoriale de rappeler ces derniers à l’ordre. « Il faut qu'on respecte les institutions de la République. La République veut que si un ministre, une institution, entre dans la salle que tout le monde se lève. C’est la moindre des choses », a dit Saer Ndao.

Cependant, un des fonctionnaires s'est levé pour dire que « le ministre n'a pas été annoncé ». Une réaction non suivie de réponse.