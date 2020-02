Mbour : Le G7 se radicalise et invite les secrétaires généraux à ne pas accepter la diversion de l'État...

Les enseignants du G7 à Mbour ne comptent pas faire de cadeau au gouvernement. Réunis au Cem Amadou Lamine Dabo, ces enseignants accusent l'État de jouer à la diversion et demandent aux secrétaires généraux d'éviter ces jeux de yo yo de la part du gouvernement. Une rencontre articulée autour de 3 points : information, perspectives de la lutte et préparation de la marche de ce samedi à Thiès. Sous la supervision de Alassane Coulibaly, le Sg de la sous section académique de Mbour 2 Saems et le coordonnateur départemental du G7, Djikel Faye ont proposé aux secrétaires généraux : - Poursuite les débrayages, grèves et marches - Boycott de toutes les formes d'évaluation du second semestre : devoirs, composition, cellules - Paiement du 1/3 restant dans la validation à recouvrer. - Organisation des AG départementales les jours de grève totale, afin de permettre aux militants de la zone rurale de rallier le lieu d'AG - Insistance sur une plus grande scélérité dans la dématérialisation des procédures administratives Exigence d'un apurement de tous les stocks. - Rappels : échéanciers non respectés car les sommes prévues pour 2018 et 2019 ne sont pas totalement recouvrées par les enseignants. - Indemnité de logement : échéancier respecté mais impôt à rectifier. - Le système de rémunération : depuis août 2018, on attend la décision de l'autorité. "Revue des autres points : passerelles (quotas dérisoires), cas des PCEMG en EPS (attente du décret d'application), CAP (attente et exigence d'un calendrier) - Ouverture de négociations sur les questions nouvelles: *défiscalisation des indemnités * Boycott des devoirs ( ni proposition, ni surveillance, ni récupération de copies au cas où l'administration trouverait des solutions pour les administrer.), des compositions, des cellules.. Pour conclure, ces enseignements se sont donnés rendez-vous vous ce samedi à Thiès pour une participation musclée à la marche...