Mbour : La problématique migratoire, une préoccupation des autorités et des acteurs.

La problématique migratoire, un vrai casse-tête pour les autorités et acteurs. En recherche de solutions, ce mardi 29 mars 2020, sous l'impulsion de DIADEM et ADEPT (Bruxelles) des élus locaux de Mbour, Saly, Sandiara, Toubatoul, des députés, des organisations de la diaspora, le GIZ Sénégal et la Direction Générale d'Appui aux Sénégalais de l'Extérieur se sont réunis à Mbour pour réfléchir ensemble sur un partenariat entre la diaspora les collectivités locales et les organisations locales...