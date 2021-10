Mbour / Écarté par BBY aux investitures pour les locales : Le maire sortant Fallou Sylla annonce sa candidature mais écarte toute alliance avec la coalition Gueum Sa Bop de Bougane Guèye.

Écarté des investitures par la coalition présidentielle à laquelle il appartient au profit du directeur général de l’agence de développement municipal, Cheikh Issa Sall, le maire sortant de la commune de Mbour, Fallou Sylla, ne compte pas se laisser faire. Et même s’il avoue avoir reçu Bougane Guèye Dani chez lui, le maire sortant de la commune de Mbour écarte toute alliance avec la coalition Gueum Sa Bop pour les locales. Contrairement aux informations largement partagées dans les réseaux sociaux et qui font état d’une entente déjà nouée entre Fallou Sylla et le patron du groupe D-Média aux prochaines locales.



« Je participerai bel et bien aux élections locales prochaines, mais pas avec la coalition Gueum Sa Bop. Lorsque Bougane a entendu la nouvelle selon laquelle la coalition BBY ne m’a pas investi pour les locales, il m’a appelé pour me rendre visite. Et lorsqu’il est venu, il a exprimé ses regrets par rapport à ce qui s’est passé. Il est allé jusqu’à me dire que c’est de l’injustice ce que je suis en train de subir au sein de la coalition majoritaire. C’est là qu’il m’a affirmé sa volonté de s’allier avec moi. Mais je ne lui ai donné aucun accord favorable dans ce sens. C’est pourquoi je suis surpris de voir des gens dire que j’ai décidé de m’allier avec la coalition Gueum Sa Bop pour les locales », tente d’éclairer Fallou Sylla au téléphone de Dakaractu Mbour.



Toutefois, le maire sortant de la commune de Mbour, précise qu’il ira aux élections locales sous la bannière du parti socialiste comme il l’avait fait lors des locales de 2014. Fallou Sylla renseigne également qu’il reste en contact permanent avec la secrétaire générale du parti socialiste Aminata Mbengue Ndiaye qui reste très informée de la situation actuelle, rappelle-t-il toujours.



« Je suis du parti socialiste, je reste du parti socialiste et je demeure toujours au parti socialiste. Cette fois-ci encore je compte aller aux élections locales avec la coalition du parti socialiste de 2014. Tous les souteneurs vont me rejoindre dans cette dynamique. La secrétaire générale du parti socialiste Aminata Mbengue Ndiaye est très informée par rapport à la situation actuelle au niveau local. Nous sommes en contact permanent par rapport à ce qui se fera et c’est d’ailleurs pourquoi nous comptons aller sous la bannière du parti socialiste avec la caution déposée par le parti », conclut Fallou Sylla...