Mbour/ Démantèlement d'un réseau de trafic d'individus via Qnet: 24 personnes de nationalité étrangère et des sénégalais, interpellées.Temoignages poignants de parents et rescapé....

Les éléments du poste de police de Diamaguène Mbour viennent de démanteler un réseau de trafic d'individus communément appelé Qnet qui sévit sur l'étendue du territoire national.



À partir de leurs activités supposées lucides dénommées net Work Marketing office infinity, ils détournent des jeunes sous le prétexte de leur trouver du travail ou leur fournir une formation. À Mbour, plusieurs adolescents avaient ainsi disparu laissant des parents désemparés. Et c'est à la suite de leurs multiples plaintes que les éléments du capitaine Faye chef de service du Poste de Police de Diamaguène Mbour ont mis en branle leurs réseaux de renseignement et activé les patrouilles dans le secteur.



L'assaut dans une maison suspectée leur a permis d'interpeller 24 individus respectivement de nationalité Guinéenne, Gambienne et sénégalaise au quartier Liberté 1.



Les victimes ont déclaré lors de leur interrogation sommaire être logées par des individus dont elles ne sont pas en mesure de donner les identités. Ces derniers ne logeant pas sur les lieux passent très souvent pour appeler leur parents afin de leur envoyer de l'argent en contrepartie de leurs enfants. Ils sont nourris et logés en sardine dans une maison en location où l'accès de toute personne étrangère est quasiment interdit.



L'intervention de la police a permis de dénicher des jeunes activement recherchés par leurs parents, qui avaient perdu l'espoir de les retrouver. C'est un sentiment de joie qui s'est fait revivre par ces dix parents qui font des témoignages poignants et remerciant le travail professionnel de la police...Les responsables en fuite sont activement recherchés, selon les informations de Dakaractu Mbour.