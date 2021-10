Mbour : Cheikh Issa Sall et Saliou Samb, désignés respectivement comme candidats à la mairie et à la présidence du Conseil départemental.

À Mbour, le temps n’est plus à la course à la candidature pour briguer la mairie de la commune. Après un bras de fer, entre Cheikh Issa Sall (Directeur général de l’Agence de développement municipal) et Saliou Samb (Directeur général de la Sirn), pour être le successeur de Fallou Sylla, le choix de Macky Sall s'est finalement porté sur le premier nommé. L’information a été rendue officielle par le ministre d’État, directeur de cabinet du président de la République, Mahmoud Saleh, ce dimanche au cours d’une réunion des responsables de la coalition Benno bokk Yakaar (Bby).



‘’Le président Macky Sall a désigné Cheikh Issa Sall comme candidat de la majorité présidentielle pour les élections du 23 janvier 2022 pour la mairie de la commune de Mbour. Nous remercions également Saliou Samb, parce qu’on peut dire qu’il a autant d’ambitions pour la commune que Cheikh Issa Sall. Le président lui renouvelle sa confiance et lui a demandé d’être candidat à sa propre succession au niveau de la présidence du Conseil départemental’’, a déclaré M. Saleh au cours de la rencontre.



Une rencontre présidée par M. Saleh où tous les leaders de l’Apr et des autres partis de la mouvance présidentielle étaient présents ‘’pour sceller une union sacrée en vue d’aller aux prochaines élections locales’’, a précisé Abdoulaye Bayati Babou, le porte-parole du jour de cette assemblée.



Dans les propos de ce dernier, tenus au micro de Dakaractu, M. Babou a révélé que les prochaines échéances électorales se veulent ‘’des joutes extrêmement importantes pour le président Macky Sall’’. Ce qui, selon lui, explique la désignation ‘’du ministre d’État M. Saleh de venir avec tous les députés, conseils, maires, directeurs généraux entre autres, pour venir porter encore une fois le message du président Sall, à savoir la désignation des candidats au niveau de la commune ainsi que du département de Mbour (…). Nous devons sceller une union sacrée en vue, de donner (à la mouvance présidentielle) des résultats probants aux prochaines élections’’.