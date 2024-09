Mbour/ Chavirement d'une pirogue: 4 corps repêchés dont 3 hommes et 1 femme

Nous venons d'apprendre le chavirement d'une pirogue à 03 km des côtes. L'embarcation transportait à son bord plus de 200 personnes en partance pour l'immigration clandestine nous informe notre source..



Pour l'instant, 4 corps ont été repêchés dont 3 hommes et 1 femme. En plus, 4 survivants sont présentement hospitalisés à l’hôpital Grand Mbour. Ils avaient tous embarqué vers les coups de 16 heures à Téfess( Mbour)...