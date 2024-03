Mbour : "Cette victoire de la démocratie est d'abord pour ce grand peuple mûr et responsable..." (Pape Macodou Diouf,URPR/Défar Sénégal.)

L’Union pour le Renouveau Patriotique et Républicain URPR/Défar Sénégal, par le biais de son président Pape Macodou Diouf, inspecteur des impôts et domaines félicite la coalition Diomaye Président, parle d'une victoire de la démocratie, d'un peuple mûr et responsable...

"À l’issue du scrutin du 24 mars 2024, le peuple sénégalais s’est encore illustré en élisant son 5ème Président de la République.



Cette victoire de la democratie est d'abord pour ce grand peuple mûr et responsable qui s'est érigé en vigie de la constitution, de la démocratie et des institutions de la République.

Nous formulons des félicitations à l’endroit de monsieur Bassirou Diomaye Faye qui a été porté à la magistrature suprême.



Nous prions le bon Dieu qu’il l’assiste dans cette lourde et noble charge. L’impatience et les exigences des sénégalais resteront sûrement intacts. Il vous appartient ainsi de remettre la valeur travail, l’ordre et la discipline au cœur du tissu social.



L’Union pour le renouveau patriotique et républicain-URPR/Défar Sénégal et son Président Papa Macodou Diouf réitèrent leur engagement pour la consolidation des acquis démocratiques et l’émergence économique du Sénégal."