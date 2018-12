Mbour : Baye Omar Mbacké Hamidoune (fils du défunt Khalife général de Darou Salam), liste ses doléances devant Idrissa Seck

Idrissa Seck s'est rendu ce vendredi à Mbour pour un Ziar auprès du jeune et célèbre marabout Baye Omar Mbacké Hamidoune, fils du défunt Khalife général de Darou Salam. Le candidat à la candidature de l'élection présidentielle du 24 février 2019 en a profité pour solliciter des prières mais aussi un soutien.

À son arrivée, le président de Rewmi a été reçu par une foule immense. Content de cet accueil, Idrissa Seck a solennellement tenu à remercier le guide religieux. « Je suis venu en tant que talibé et ami vous rendre visite ici à Mbour. Parce que nous savons votre engagement pour l’Islam, mais aussi pour la jeunesse de Mbour et du pays », remercie Idrissa Seck qui finit par solliciter prières et soutien du marabout Serigne Hamidoune Mbacké ibnou Serigne Modou Mamoune ibnou Mame Cheikh Anta Mbacké.

Prenant la parole, le petit fils de Mame Cheikh Anta a manifesté toute sa joie de recevoir son hôte du jour. « Sachez que votre visite nous va vraiment droit au cœur et nous vous en remercions du fond du cœur », soutient le jeune et célèbre marabout de Mbour qui demandera à ses nombreux talibés de ne pas prendre à la légère cette visite car, martèle-t-il, « Idrissa Seck a démontré à tout le monde que nous comptons à ses yeux. » Poursuivant, Baye Omar Mbacké fera savoir à Idy qu'il n'a que trois préoccupations dans sa vie : ma ville Darou Salam, Mbour et les talibés. « D’abord pour la ville de Darou Salam qui, malgré son rôle historique car étant la première ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, reste une ville oubliée par l’État en terme d’infrastructures. Ce qui fait qu’elle manque de tout ou presque.

En deuxième lieu, la ville de Mbour, malgré sa proximité avec Dakar et sa réputation, reste une ville très négligée par l’État, d’autant plus que même les infrastructures sociales de base ne sont pas suffisantes à Mbour. Et la troisième et dernière doléance ce sont les préoccupations des talibés qui ne parviennent toujours pas à obtenir du travail pour gagner décemment leurs vies et subvenir aux besoins de leurs familles », a conclu le marabout…