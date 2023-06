Mbour : Ada Fass et son acolyte condamnés à 2 ans de prison

En détention préventive à la maison d'arrêt et de Correction de Mbour, le lutteur Adama Corréa alias Ada Fass et son co-prévenu ont été condamnés à 2 ans de prison dont 1 an ferme ce mardi 30 mai, pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage d’arme et de moyen de transport.

Le lutteur et son acolyte Hadj Ada Ndiaye ont été attraits ce mardi 30 mai devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Ainsi, ils devront payer la somme de 15 millions de francs Cfa pour dommages et intérêts à Ndiaga Ndir Ndoye.

Pour rappel, dans la nuit du 1er au 2 mai, après avoir sévèrement tabassé A.N, un conducteur de moto-Jakarta à Dakar en lui assénant de violents coups de poing, afin de permettre à son ami de s’emparer de la moto de l’homme, Ada Fass et son acolyte débarquent nuitamment à Saly Portudal.

Sur place, à bord de ladite moto volée, ils prennent la direction du centre-ville. Ils se dirigent vers le véhicule d’un animateur de boîte de nuit. Ce dernier a été victime d'une agression au cours de laquelle il s'est fait voler son ordinateur portable de marque Macbook et son téléphone portable de marque iPhone 11.

Après avoir réuni des indices compromettants contre Ada Fass, les limiers ont procédé à son arrestation. Le lutteur nie catégoriquement les faits qui lui sont reprochés. Il sera confondu après traçage de son appareil téléphonique qui renseigne que le jour des faits, Ada Fass était bel et bien présent sur les lieux de l’infraction à Saly Portudal.

Sur ces entrefaites, il a été déféré au parquet de Mbour avant d'être jugé ce mardi...