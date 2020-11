Les réactions commencent à tomber dans la capitale de la petite côte, une semaine après ld dernier remaniement.







Le guide religieux, Serigne Mamoune Mbacké Sidi de Mbour, s'érige en bouclier du Ministre El Hadj Oumar Youm et le remercie pour la noble mission d'assistance sociale et d'accompagnement des jeunes et femmes du Département. Ce dernier n'a pas manqué de qualifier la décision du chef de l'État de faire sortir Oumar Youm du gouvernement de décision très grave pour l'avenir de l'Apr.







« Moi, Serigne Mamoune Mbacké Sidi, je renouvelle mon amitié et ma sympathie envers Me Youm grâce à sa discipline, sa foi en Dieu, sa sagesse et sa disponibilité. Le président Macky Sall ne peut plus avoir un responsable local incarnant les valeurs cardinales de "Ngor, Joom, Ngueum, Yermandé" autant que Me Youm. Par conséquent, s'il était écarté du centre des décisions, sans explications, nous allons soutenir d'autres formations politiques. Oumar Youm ne mérite pas ça. Si nous avions décidé d'accompagner Macky Sall à Mbour, une ville politiquement très complexe et qui a toujours comblé le trou pour Thiès, c'est grâce à Oumar Youm. Nous sommes décidés à montrer que la politique ce n'est plus les combines dans des bureaux climatisés avec des responsables qui n'ont aucune base politique. Macky Sall a giflé tout le département de Mbour, mais au moment venu, nous apporterons la réponse sans tambour ni trompette... », a martelé le marabout Serigne Mamoune Sidi Mbacké.