Mbaye Niang : "Cette victoire est le fruit d'un travail collectif"

Sur les critiques qui ont précédé sa sélection et le sentiment de marquer le but-break du Sénégal à la Coupe du monde, Mbaye Niang déclare : "Rien que faire partie des 23 joueurs sélectionnés, c'est une grande fierté pour moi. Démarrer un match de la Coupe du monde en étant titulaire c'est à dire avoir la confiance du Coach, c'est la chose la plus importante pour un footballeur. J'ai essayé de travailler collectif avec les coéquipiers et le but a été le travail d'un groupe, alors ça nous fait plaisir. Cette victoire est le fruit d'un travail collectif"