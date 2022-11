Mbaye Ndiaye (Directeur des structures de l’APR) : « L’APR a décidé de présenter le président Macky Sall comme candidat en 2024... »

Le parti Alliance pour République a décidé de présenter le président Macky Sall, candidat de l’APR-Yaakaar et de la mouvance présidentielle à la présidentielle de 2024. La révélation est du directeur des structures du parti APR, Mbaye Ndiaye. En effet, dans le cadre de la mouvance présidentielle, l’heure est venue pour le parti d’afficher clairement sa position sur cette question qui enflamme la toile depuis quelques temps. « On ne cache rien. Au contraire, le moment est venu de le dire. Je dois dire à la population sénégalaise et à l’opinion internationale que la candidature à la présidentielle est portée par un parti politique au profit de l’un de ses membres. Le moment est venu de ne plus attendre que le président Macky Sall dise que je suis candidat. L’APR a décidé, à travers ma voix directeur des structures, de présenter le président Macky Sall, candidat de l’APR-Yaakaar et de la mouvance présidentielle », a révélé Mbaye Ndiaye.Par ailleurs, l’ancien ministre de l’intérieur du président Macky Sall renseigne que cette décision est officielle au niveau du parti et de toutes les personnes qui soutiennent le président Sall. « On ne s’en cache pas. Au contraire, je souhaite que ce débat devienne celui de tous les militants de l’APR. Nous sommes des militants et nous avons décidé de soutenir, d’accompagner le président Macky Sall au profit des sénégalaises et des sénégalais, pour que sa candidature lui permette de terminer ou d'accroître ce qu’il est en train de réaliser à travers le plan Sénégal émergent. Elle est officielle au niveau du parti et de toutes les personnes qui soutiennent le président Macky Sall. À l’APR, il n’y a plus de débat autour de cette question : notre candidat à la présidentielle de 2024 est le président Macky Sall. C’est obligation qu’il écoute le parti et se conforme à sa décision », a soutenu Mbaye Ndiaye dans un entretien avec le Quotidien paru aujourd’hui...