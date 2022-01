Mbaye Dione, maire sortant de Ngoudiane : « C'est fini, toute l'opposition sérieuse est avec moi, rien n'est en face! »

À l'occasion de l'inauguration de la tribune du stade municipal de Ngoudiane et du terrain de basket moderne mis aux normes FIBA, le maire de ladite commune à fait grande démonstration de force.

Mbaye Dione acompagné de toute l'équipe municipale à étalé toutes ses réalisations et proclame déjà sa victoire au soir du 23 janvier prochain. "C'est fini, c'est fini, je n'ai rien en face de moi! Tous les opposants sérieux sont venus me rejoindre. La victoire est déjà acquise", a entonné le maire devant une foule immense acquise à sa cause...