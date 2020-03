Mbathio Niakhasso, APR des P.A : « Nous ne sommes liés à une quelconque résolution visant à exclure Amadou Ba. C’est faux! D'ailleurs, n’avons même pas les prérogatives d’exclure Amadou Ba, car...»

Suite à une « résolution » qui circule et qui émanerait de la coordination de l’Alliance Pour la République (APR) des Parcelles Assainies, visant à exclure le responsable Amadou Ba des instances du parti, Mme Mbathio Niakhasso a tenu à faire un démenti formel.



Câblée par Dakaractu, la responsable de l’APR des Parcelles Assainies nous explique son étonnement au sujet de cette « résolution ». Selon la HCCT, « nous sommes même surpris au niveau de l’assemblée générale. Cette résolution n’émane pas de nous. Je ne sais pas d’où cela vient, mais elle n’est pas de la coordination des Parcelles Assainies. Nous n’avons même pas les prérogatives pour exclure Amadou Ba qui est mis là où il est par le président Macky Sall pour qu’on l’aide à travailler pour le chef du parti, mais aussi pour le Sénégal. La seule qu’on a faite aujourd’hui c’est pour appeler les structures du parti à se réunir pour remobiliser tout le monde et redynamiser nos activités, puisqu’on ne s’est pas réuni depuis les élections. Cette réunion c’était pour l’animation du parti et non pour exclure Amadou Ba qui a la confiance du chef de parti Macky Sall. On a constaté qu’il y’avait de la léthargie alors, nous, responsables du parti, avons décidé de nous réunir pour animer le parti et le redynamiser. On ne veut pas rester les bras croisés jusqu’aux élections pour parler aux gens. Un parti vit de par ses activités. Il nous fallait parler des réalisations du président Macky Sall et faire savoir aux gens les bienfaits de ces réalisations. C’était ça notre objectif. Mais nous ne sommes liés à aucune résolution tendant à exclure Amadou Ba, car nous ne sommes ni la commission de discipline, ni le président du parti qui est Macky Sall. Amadou Ba est un frère, un camarade et responsable de parti qui est là sur instruction du président Macky Sall et nous le suivons dans tout ce qu’il entreprend parce qu’il est là pour le président et nous aussi. Nous étions étonnés qu’avant même que la réunion ne se termine, une résolution sortie du rêve de son auteur est apparue pour exclure un membre du parti. »

Mieux, Mbathio Niakhasso d’enchaîner : « on ne sait pas ce qui motive l’auteur de cette résolution, mais cela n’engage que lui. Nous, aux Parcelles Assainies, nous n’avons pas sorti cette résolution et nous ne connaissons même pas les auteurs qui ne sont pas de la coordination de l’APR des Parcelles. »



Rappelons que ce dimanche soir, Bara Ndiaye responsable APR de Méouane, localité située dans le département de Tivaouane, a envoyé une résolution signée au nom de la Coordination de l’APR des Parcelles Assainies. Et dans cette résolution, il y est dit que Amadou Ba est exclu de l’APR après une assemblée générale de la coordination des P.A...