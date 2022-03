Mballing / Le bilan de l'accident survenu ce matin s'alourdit : le blessé évacué est finalement décédé (5 morts)

Un accident mortel est survenu sur la route de Joal à hauteur du pont de Mballing entre un camion citerne appartenant à l'OFOR immatriculé AD 0280 TTC1 et un véhicule de marque Dacia immatriculé TH 3346 K.



Bilan : 04 pertes en vie humaine. Ibou Faye conducteur du véhicule Dacia, Dame Badiane, Latyr Samb et Casimir Samb, un blessé (Abdou Diouf) évacué par les sapeurs-pompiers.



À signaler que le camion était conduit par le nommé Maurice Dione né en 2002 à Bicol, fils de Michel et Selbé Diouf, apprenti chauffeur n'est pas titulaire de permis de conduire.



Sur les circonstances de l'accident, le conducteur déclare que le choc frontal à eu lieu sur le pont au moment de croiser le véhicule Dacia qui s'est déporté vers lui, il a essayé de l'éviter, mais le camion citerne s'est renversé sur le pont. La personne blessée et évacuée à l'hôpital a finalement succombé à ses blessures.



Ce qui amène le bilan à 5 personnes décédées...