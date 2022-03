Mayacine Mar (Dtn Fsf) : « La CAN est derrière nous, les joueurs ont soif de participer à une coupe du monde »

Le regroupement de l’équipe nationale du Sénégal se poursuit tranquillement à Marrakech (Maroc.) Au moment de boucler leur préparation sur le sol marocain, ce mercredi après une troisième séance d'entraînement qui sera dirigée par Aliou Cissé, le directeur technique national (Dtn) a livré ses impressions.

Concernant ces barrages prévus contre l’Égypte (25 mars au Caire et le 29 mars à Dakar), Mayacine Mar est satisfait de l’état d’esprit du groupe.

« Aujourd’hui la CAN est derrière nous. Aujourd’hui nous avons en point de mire la coupe, et il Aliou Cissé) l'a bien expliqué aux joueurs. On a mis toute euphorie de côté, pour le moment, pour nous consacrer davantage à la coupe du monde. »

Les Lions sont d’ailleurs attendus en Égypte dans la nuit du mercredi au jeudi, la veille de cette rencontre décisive pour la qualification au mondial 2022. Le Dtn est plus que jamais serein : « On a un groupe qui est composé de jeunes joueurs, des joueurs qui ont soif de participer à une coupe du monde. Certains d’entre eux ont déjà goûté à une coupe du monde en 2018, mais la plupart n’y est jamais allé... »