Mawlid 2022 : Farba Ngom dote 240 boeufs et près de 20 millions aux populations des communes du Bossea.

C’est à l’occasion d’une réunion populaire tenue à la mairie de la commune des Agnams que le maire de la municipalité a annoncé la nature de l’appui qu’il apporte aux populations du Bossea.



Dans un échange fructueux et sans filtre avec les chefs de village, les imams et les conseillers des communes de Agnams, Orofondé et Dabia. Un accompagnement composé de 240 bœufs, près de 20 millions et d’autres lots composés de denrées de première nécessité pour permettre à ces populations du Bossea de vivre la nuit de la naissance du prophète dans la ferveur et la dévotion…