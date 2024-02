Mauvais comportement contre l’arbitre : Hamari Traoré prend quatre matchs de suspension

La commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) a rendu son verdict suite au mauvais comportement du capitaine de l'équipe nationale de football du Mali, Hamari Traoré, lors du match de quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) contre la Côte d'Ivoire.



En conséquence, Traoré écopera d'une suspension de quatre matchs. La commission a condamné le comportement antisportif de Traoré envers l'arbitre égyptien lors de cette rencontre décisive. Les images ont montré le capitaine malien tentant de s’en prendre physiquement à l’arbitre suite au coup de sifflet final.



Outre la suspension infligée à Hamari Traoré, la Fédération malienne de football a également été sanctionnée. Elle devra s'acquitter d'une amende de 10 000 dollars en raison du comportement répréhensible de son capitaine. Enfin, La Fédération ivoirienne de football n'a pas non plus échappé aux conséquences de la mauvaise conduite de son équipe lors de ce match. Elle devra payer une amende de 5 000 dollars a-t-on appris via le journaliste, Michy Junior.



Mouhamadou Moustapha GAYE