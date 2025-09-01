Mauritanie : naufrage d’une pirogue gambienne, le bilan pourrait atteindre entre 60 et 90 morts

Un drame maritime sans précédent a frappé les côtes mauritaniennes. Une pirogue partie de la Gambie le 21 août, transportant environ 160 passagers vers les côtes espagnoles, a chaviré au large, laissant derrière elle un bilan humain dramatique. Selon les garde-côtes mauritaniens, 69 corps ont déjà été repêchés, mais des sources locales estiment que le nombre de victimes pourrait atteindre 90 morts.



Une traversée qui tourne au cauchemar



La pirogue, surchargée et prise de panique par les passagers, aurait chaviré dans des conditions encore à préciser. Les survivants racontent des scènes de chaos et de désespoir, où les cris et la panique auraient contribué à la catastrophe.



17 rescapés seulement



Les garde-côtes mauritaniens n’ont pu sauver que 17 hommes, parmi lesquels un Ghanéen, six Gambiens et plusieurs Sénégalais. Le reste des passagers est porté disparu ou retrouvé décédé.



Assane Guèye, président de la communauté sénégalaise en Mauritanie, a témoigné de la gravité de la situation :



« J’ai vu de mes propres yeux plus de 70 corps enterrés sur la côte. Mais comme la mer continue de rejeter des corps, ce nombre pourrait encore augmenter. »



Témoignages poignants des survivants



Parmi les survivants, deux frères ont raconté la fin tragique de leur aîné, épuisé par la traversée :



« Fatigué et à bout de force, il leur a dit : ‘Sauvez-vous, moi je n’en peux plus. C’est ma fin.’ »



Ces récits illustrent la cruauté de ce drame et la détresse des passagers confrontés à la violence de la mer.



Mobilisation des autorités sénégalaises



Dès l’annonce du naufrage, l’ambassade du Sénégal à Nouakchott a dépêché une délégation dirigée par le Lieutenant-chef Major Diakhate, accompagné d’Assane Guèye et de responsables de la colonie sénégalaise, pour identifier les victimes et soutenir les survivants.