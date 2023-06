Matinée de l’environnement / Île de Ngor : l'Association des Amis de l'Île de Ngor s'investit pour rendre le site plus attrayant

Fondée depuis l’année 2002, l'Association des Amis de l'Île de Ngor (AAIN), dirigée par M. Dieylani Guèye, s’est beaucoup investi depuis son lancement pour préserver la beauté de l’île de Ngor, mais surtout lutter contre sa dégradation.

Aujourd’hui, l’association a organisé une Matinée de l'Environnement sur l'île de Ngor, qui a consisté à planter plus de 150 arbres fruitiers (cocotiers, palmiers, goyaviers et citronniers), des plantes qui ont été offertes par Monsieur Haïdar El Ali, ancien Ministre de l'Environnement, et activiste reconnu.

À cette occasion il s'est aussi tenu un atelier éducatif sur la mise en place d'une pépinière, la diffusion du savoir-faire en la matière, pour que chacun puisse à l'avenir participer soi-même au développement arboricole sans attendre une aide extérieure.

« L'idée est que l'île puisse devenir à l'avenir un lieu autonome d'émergence et de diffusion d'arbres, et que cette activité soit appropriée par les habitants de l'île à travers le développement de pépinières à domicile.

Je vous invite à participer à cette matinée et à adopter cette idée, vous qui avez la chance de posséder de beaux jardins sur l'île », assure Dieylani.